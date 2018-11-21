"Укрпошта" сохранит сеть сельских отделений

ПАО "Укрпошта" пообещало сохранить сеть сельских отделений, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с работниками почты в Житомире в среду.

"Эти 500 млн грн (предусмотренные в госбюджете-2019 для Пенсионного фонда на оплату услуг "Укрпошты" – ИФ) решают проблему на определенное время. Это время для того, чтобы мы общими усилиями нашли системное решение, которое не требовало бы дальнейшего вмешательства. Но это системное решение не должно быть за счет почтальонов", - заявил П.Порошенко.

Президент также поблагодарил почтальонов за их работу, отметив, что она особенно важна для сельских жителей.

"Руководство "Укрпошты" пообещало, что не будет сокращать сельские отделения. И бюджетные деньги - эти 500 млн грн - позволят их сохранить. Если это обещание будет нарушено, обращайтесь к представителям власти в районные, областные государственные администрации, а мы проконтролируем эффективность использование бюджетных средств", - подчеркнул президент.

В свою очередь первый заместитель генерального директора "Укрпошты" Александр Перцовский заявил, что "Укрпошта" будет искать системное решение проблемы.

Как сообщалось, Кабинет министров предусмотрел выделение 500 млн грн Пенсионному фонду Украины на возмещение расходов ПАО "Укрпошта" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению.

В сентябре гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский в интервью агентству "Интерфакс-Украина" допустил возможность прекращения доставки пенсий, если тариф на эту услугу не будет повышен. По его словам, из-за заниженного тарифа на эту услугу убыток компании составляет 1 млрд грн в год.

Позднее И.Смелянский заявил, что "Укрпошта" исчерпала все финансовые резервы, которыми обладала, и не сможет выплачивать зарплаты сотрудникам, если тариф на доставку пенсий не будет изменен.