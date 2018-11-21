Телеком

16:28 21.11.2018

"Укрпошта" сохранит сеть сельских отделений

2 мин читать
"Укрпошта" сохранит сеть сельских отделений

ПАО "Укрпошта" пообещало сохранить сеть сельских отделений, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с работниками почты в Житомире в среду.

"Эти 500 млн грн (предусмотренные в госбюджете-2019 для Пенсионного фонда на оплату услуг "Укрпошты" – ИФ) решают проблему на определенное время. Это время для того, чтобы мы общими усилиями нашли системное решение, которое не требовало бы дальнейшего вмешательства. Но это системное решение не должно быть за счет почтальонов", - заявил П.Порошенко.

Президент также поблагодарил почтальонов за их работу, отметив, что она особенно важна для сельских жителей.

"Руководство "Укрпошты" пообещало, что не будет сокращать сельские отделения. И бюджетные деньги - эти 500 млн грн - позволят их сохранить. Если это обещание будет нарушено, обращайтесь к представителям власти в районные, областные государственные администрации, а мы проконтролируем эффективность использование бюджетных средств", - подчеркнул президент.

В свою очередь первый заместитель генерального директора "Укрпошты" Александр Перцовский заявил, что "Укрпошта" будет искать системное решение проблемы.

Как сообщалось, Кабинет министров предусмотрел выделение 500 млн грн Пенсионному фонду Украины на возмещение расходов ПАО "Укрпошта" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению.

В сентябре гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский в интервью агентству "Интерфакс-Украина" допустил возможность прекращения доставки пенсий, если тариф на эту услугу не будет повышен. По его словам, из-за заниженного тарифа на эту услугу убыток компании составляет 1 млрд грн в год.

Позднее И.Смелянский заявил, что "Укрпошта" исчерпала все финансовые резервы, которыми обладала, и не сможет выплачивать зарплаты сотрудникам, если тариф на доставку пенсий не будет изменен.

Теги: #укрпошта #порошенко #село
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко убежден, что Рада поддержит выделение 500 млн грн на расходы "Укрпочты" по доставке пенсий в госбюджете-2019

"Укрпошта" запретила политическую рекламу в отделениях

Порошенко инициирует в 2019 г. выделение 3 млрд грн на подключение сельских школ к интернету

"Укрпошта" договорилась с почтой Узбекистана о 50%-ном спецтарифе от стоимости пересылки отправления для e-commerce

"Укрпошта" надеется на позитивное разрешение ситуации с тарифом на доставку пенсий благодаря вмешательству Порошенко

"Укрпошта" начала сокращение админперсонала на 30%

"Укрпошта" за 9 мес. увеличила чистый убыток на 23,7%, чистый доход - на 27,6%

"Укрпошта" погасила $10,2 млн долга перед банком ВБР с дисконтом 17,6%

"Укрпошта" объявила тендер на услуги авиадоставки на $3 млн

Порошенко одобрил закон по усилению борьбы с пиратством и нарушением прав субъектов авторского права

ПОСЛЕДНЕЕ

Венгерская New Work открыла первый коворкинг в Украине

Оператор Justin до конца 2018 г. планирует расширить сеть до 330 почтовых отделений

IKEA уволит 7,5 тыс. сотрудников в рамках пересмотра стратегии

"БПП" будет настаивать на сохранении отделений "Укрпочты" в отдаленных селах – Березенко

OLX назначил CEO директора по маркетингу Онищенко, Гапоченко будет отвечать за регион OLX Group в Европе и Центральной Азии

Второй марокканский спутник запущен на орбиту

Решение суда Лондона о замораживании активов защитило телеканал "1+1" от возможных рейдерских посягательств – Коломойский

В Facebook и Instagram наблюдается масштабный сбой

"Vodafone Украина" в III кв. сократила чистую прибыль на 24,4%

Snapchat разместил офис и R&D подразделение в UNIT.City в Киеве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА