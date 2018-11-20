Телеком

17:47 20.11.2018

Решение суда Лондона о замораживании активов защитило телеканал "1+1" от возможных рейдерских посягательств – Коломойский

3 мин читать
Решение суда Лондона о замораживании активов защитило телеканал "1+1" от возможных рейдерских посягательств – Коломойский

 Бизнесмен Игорь Коломойский заявляет, что решение суда Лондона о всемирном аресте его активов в рамках тяжбы с ПриватБанком позволило защитить телеканал "1+1" от возможных рейдерских посягательств, в частности со стороны президента Украины Петра Порошенко.

"Структура этих активов очень интересовала исключительно Петра Алексеевича (Порошенко – ИФ), поскольку из всех активов его интересует только "1+1". И мы об этом говорили в суде. И, в общем, структура украинских активов на сегодняшний день легально для Петра Алексеевича недоступна", - сказал он в интервью каналу KishkiNa.

В то же время украинский бизнесмен не исключает, что нынешний президент попытается установить "редакционную политику" на телеканале другими путями.

"Мое мнение, что лондонский суд – это ведь не единственный процесс, который идет, и (учитывая – ИФ) склонность нашего президента к рейдерству, особенно в отношении медиа-групп…", - предположил И.Коломойский.

Кроме того, украинский бизнесмен уточнил, что решение суда предусматривает заморозку всех его активов, а не только на $2,5 млрд. "Но я к этому нормально отношусь, ничего страшного в этом нет", - прокомментировал он.

Как сообщалось, привлеченная властями Украины в 2017 году компания Kroll по итогам форензик аудита ПриватБанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против И.Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка И.Коломойского и Г.Боголюбова и указанных шести компаний на сумму более $2,5 млрд.

Суд при этом обязал И.Коломойского и Г.Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно участвуют в рассмотрении дела.

Ранее все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которыми предусматривается арест ряда счетов в кипрском филиале крупнейшего в Украине ПриватБанка в рамках расследования о завладении кредитов рефинансирования Национального банка Украины на сумму 19 млрд грн.

И.Коломойский прогнозирует, что рассмотрение Высоким судом Лондона дела по сути состоится не ранее 2020 года.

Медиахолдинг "1+1 медиа" контролирует телеканалы "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс", "Бигуди" и "Униан-ТВ", "1+1 International", информагентство "УНИАН", а также группу интернет-сайтов, имеет собственный производственный департамент, VOD-платформу 1+1 video и школу Media&Production.

По данным НКЦБФР, кипрская компания "Онтобет промоушинз лимитед" владела 15,91% акций МАУ. Еще 74,16% авиаперевозчика владело ООО "Кэпител инвестмент проджект" (Киев).

"Кэпител инвестмент проджект" принадлежало ООО "Инвестмент проджектс менеджмент", владельцем которого, в свою очередь, с июня 2012 года являлось "Онтобет промоушинз лимитед".

Одним из конечных бенефициаров компании, как и медиахолдинга "1+1 медиа", является бизнесмен Игорь Коломойский.

Теги: #канал #1_1_медиа #суд #коломойский
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Укртелеком" намерен судиться с "Телесистемами Украины" за долги и распространение недостоверной информации

Верховный суд отклонил иск Укрэксимбанка к "Укртелекому" на 1,1 млрд грн, пеню и проценты "Укртелеком" уплатит

Киберполиция - за введение в прокуратуры и суды специалистов в сфере интеллектуальной собственности

Соинвестором нового интернет-медиа "The Бабель" выступил Коломойский

Суд арестовал уставный капитал The Insider по просьбе прокуратуры по делу Тамразова

МАУ договорилась с "1+1 медиа" о трансляции контента группы на дальнемагистральных рейсах

"1+1 медиа" прогнозирует рост рынка платного ТВ в 3 раза до 2021г в случае консолидации позиции медиагрупп

"1+1 медиа" обвиняет "Телетранс", Starcards TV и NEW TV в нелегальном распространении каналов холдинга

Программы "Доброе утро, страна!" и дальше будет выходить в эфире "UA:Первый"

"1+1 медиа" запустил стриминговое приложение 1+1 International для украинской диаспоры за $1,99/мес

ПОСЛЕДНЕЕ

В Facebook и Instagram наблюдается масштабный сбой

"Vodafone Украина" в III кв. сократила чистую прибыль на 24,4%

Snapchat разместил офис и R&D подразделение в UNIT.City в Киеве

Власти КНР нашли свидетельства манипулирования ценами на чипы Samsung, SK Hynix и Micron

Китай одобрил сделку по покупке Walt Disney активов 21st Century Fox

Apple сокращает производство трех новейших моделей смартфонов

Кластерный подход к интернетизации сел на 30% снижает затраты на построение сетей

Киевсовет одобрил изменения правил размещения наружной рекламы

Лента Лозницы "Донбасс" получила Гран-при Международного кинофестиваля в Севилье

Бюджет "UA: Суспільне" должен быть увеличен в два раза – Р.Хармс

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА