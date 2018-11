Решение суда Лондона о замораживании активов защитило телеканал "1+1" от возможных рейдерских посягательств – Коломойский

Бизнесмен Игорь Коломойский заявляет, что решение суда Лондона о всемирном аресте его активов в рамках тяжбы с ПриватБанком позволило защитить телеканал "1+1" от возможных рейдерских посягательств, в частности со стороны президента Украины Петра Порошенко.

"Структура этих активов очень интересовала исключительно Петра Алексеевича (Порошенко – ИФ), поскольку из всех активов его интересует только "1+1". И мы об этом говорили в суде. И, в общем, структура украинских активов на сегодняшний день легально для Петра Алексеевича недоступна", - сказал он в интервью каналу KishkiNa.

В то же время украинский бизнесмен не исключает, что нынешний президент попытается установить "редакционную политику" на телеканале другими путями.

"Мое мнение, что лондонский суд – это ведь не единственный процесс, который идет, и (учитывая – ИФ) склонность нашего президента к рейдерству, особенно в отношении медиа-групп…", - предположил И.Коломойский.

Кроме того, украинский бизнесмен уточнил, что решение суда предусматривает заморозку всех его активов, а не только на $2,5 млрд. "Но я к этому нормально отношусь, ничего страшного в этом нет", - прокомментировал он.

Как сообщалось, привлеченная властями Украины в 2017 году компания Kroll по итогам форензик аудита ПриватБанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против И.Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка И.Коломойского и Г.Боголюбова и указанных шести компаний на сумму более $2,5 млрд.

Суд при этом обязал И.Коломойского и Г.Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно участвуют в рассмотрении дела.

Ранее все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которыми предусматривается арест ряда счетов в кипрском филиале крупнейшего в Украине ПриватБанка в рамках расследования о завладении кредитов рефинансирования Национального банка Украины на сумму 19 млрд грн.

И.Коломойский прогнозирует, что рассмотрение Высоким судом Лондона дела по сути состоится не ранее 2020 года.

Медиахолдинг "1+1 медиа" контролирует телеканалы "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс", "Бигуди" и "Униан-ТВ", "1+1 International", информагентство "УНИАН", а также группу интернет-сайтов, имеет собственный производственный департамент, VOD-платформу 1+1 video и школу Media&Production.

По данным НКЦБФР, кипрская компания "Онтобет промоушинз лимитед" владела 15,91% акций МАУ. Еще 74,16% авиаперевозчика владело ООО "Кэпител инвестмент проджект" (Киев).

"Кэпител инвестмент проджект" принадлежало ООО "Инвестмент проджектс менеджмент", владельцем которого, в свою очередь, с июня 2012 года являлось "Онтобет промоушинз лимитед".

Одним из конечных бенефициаров компании, как и медиахолдинга "1+1 медиа", является бизнесмен Игорь Коломойский.