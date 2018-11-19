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18:57 19.11.2018

Китай одобрил сделку по покупке Walt Disney активов 21st Century Fox

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Китай одобрил сделку по покупке Walt Disney активов 21st Century Fox

Китайские антимонопольные регуляторы одобрили сделку по покупке компанией Walt Disney Co. активов 21st Century Fox, сообщает CNBC.

Ранее сделку с определенными условиями одобрила Еврокомиссия. Компании рассчитывают получить все необходимые одобрения регуляторов и закрыть слияние в начале весны 2019 года.

В результате сделки, сумма которой оценивается в $71 млрд, Walt Disney получит кино- и телестудию Fox, кабельные каналы, включая FX и National Georgaphic, а также контрольную долю в стриминговом сервисе Hulu. Disney также получит права на такие франшизы, как X-Men, Avatar и The Simpsons.

Акции Disney дорожают в ходе торгов в понедельник на 0,65%, Fox - на 3,1%. С начала года капитализация Fox подскочила на 44%, Disney - на 9%.

Теги: #walt_disney #покупка
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