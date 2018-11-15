Facebook начал тестировать новую функцию в своем Messenger

Социальная сеть Facebook тестирует функцию отмены отправки сообщений в своем Messenger, информирует Search Engine.

У пользователя будет 10 минут, чтобы удалить сообщение. После истечения этого времени сообщение можно будет удалить в своем окне, но оно останется во входящих у получателя.

После удаления сообщения Facebook еще некоторое время будет хранить его, чтобы проверить, не біло ли на него жалоб. Сейчас новая функция доступна пользователям в Польше, Колумбии, Боливии и Литве.

Кроме того, Facebook работает над возможностью настройки автоматического удаления сообщений и чатов по окончанию заданного периода времени. В компании уверены, что наличие такой возможности поможет пользователям лучше управлять своей конфиденциальностью. Но в Facebook хотят убедиться, что эта функция не будет способствовать усилению буллинга.