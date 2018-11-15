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13:23 15.11.2018

Антимонопольное ведомство Швейцарии заподозрило банки в сговоре по бойкоту мобильных платежей

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Антимонопольное ведомство Швейцарии заподозрило банки в сговоре по бойкоту мобильных платежей

Швейцарская комиссия по конкуренции (WEKO) в четверг объявила о начале расследования в отношении нескольких финансовых компаний страны, включая банки Credit Suisse и UBS, в связи с подозрениями в сговоре с целью бойкотировать решения для мобильных платежей, включая Apple Pay и Samsung Pay.

Как говорится в сообщении ведомства, цель расследования - установить, заключали ли финкомпании подобное соглашение и отдавали ли они при этом предпочтение швейцарской системе мобильных платежей Twint.

Помимо Credit Suisse и UBS, регулятор также заинтересовался деятельностью Aduno Holding AG, PostFinance AG, Swisscard AECS GmbH.

WEKO также сообщила, что провела обыски в компаниях, оказавшихся под подозрением.

Credit Suisse позднее в четверг опубликовал пресс-релиз, в котором выразил удивление расследованием. "Мы уже предлагаем потребителям в Швейцарии доступ к Apple Pay и Samsung Pay через нашу дочернюю компанию Swisscard, 50% которой принадлежит Credit Suisse", - говорится в сообщении.

Кроме того, Credit Suisse уже несколько месяцев обсуждает с Apple, Google и Samsung варианты платежных решений для своих клиентов.

В банке UBS на запрос The Wall Street Journal ответили, что не комментируют текущие расследования. Вместе с тем пресс-служба уточнила, что UBS пытался заключить соглашение с Apple Pay в 2016 году, но оно так и не было достигнуто.

Компания PostFinance опубликовала сообщение, что она сотрудничает с антимонопольным ведомством.

Теги: #швейцария #мобильная_связь
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