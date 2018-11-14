Рынок кабельной канализации слишком насыщен для легкого входа на него нового оператора - "Укртелеком"

Рынок магистральных каналов связи и кабельной канализации перенасыщен и возможности для легкого входа на него нового оператора очень малы, сообщили в ПАО "Укртелеком".

"Мы не рассматриваем их (проект Министерства инфраструктуры по кабельной канализации эклектросвязи (ККЭ) вдоль дорог - ИФ) как конкурентов. Безусловно, каналы связи вдоль ключевых дорог обеспечат современное функционирование дороги: освещение, информационные табло, пункты экстренной связи, видеокамеры. Но если говорить о рынке аренды каналов и ККЭ в целом и если речь идет о дорогах областного значения, то они заходят на хорошо развитый рынок. Я бы задался вопросом: есть ли в этом экономическая целесообразность?", - цитируется в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" гендиректор "Укртелекома" Юрий Курмаз.

Он также подчеркнул, что развитие интернет-доступа в Украине сегодня сдерживают не магистральные каналы и ККЭ, а отсутствие оптических каналов (волоконно-оптические линии связи, ВОЛС – ИФ) связи к 21 тыс. небольших населенных пунктов.

"Я не вижу на сегодняшний день какого-либо неудовлетворенного или необеспеченного спроса со стороны операторов связи или интернет сервис-провайдеров на подобную инфраструктуру. Вдоль дорог в грунте уже проложены магистральные кабели крупных телеком-операторов и переводить их в новую ККЭ экономического смысла нет", - подчеркнул Ю.Курсмаз.

По его словам, "Укртелеком" считает более актуальным – прокладку ВОЛС в небольшие населенные пункты с целью преодоления "цифрового разрыва", из-за которого у жителей более 21 тыс. небольших населенных пунктов нет доступа к интернету.

"Для преодоления этого цифрового разрыва надо построить более 40 тыс. километров ВОЛС", - считает гендиректор "Укртелекома".

По его словам, сегодня протяженность ВОЛС "Укртелекома" уже составляет порядка 50 тыс. км, и компания продолжает ее развивать.

"Я не знаю топографию планов Мининфраструктуры по прокладке кабельной канализации (во время ремонта автодорог – ИФ), но не думаю, что запланированные министерством 7 тыс. км в ближайшее время смогут составить нам существенную конкуренцию, особенно, если речь идет о дорогах областного значения", - подчеркнул Ю.Курмаз.

Как сообщалось, Мининфраструктуры Украины инициирует внесение изменений в государственные строительные нормы относительно обязательной прокладки кабельной инфраструктуры при строительстве и ремонте автодорог. И. о. гендиректора ГП "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности" Мининфраструктуры Евгений Владимиров подчеркнул, что в случае принятия данной нормы до конца текущего года уже в 2019-м новая кабельная инфраструктура может быть проложена вдоль 7 тыс. км дорог, которые планируется отремонтировать и построить в следующем году.