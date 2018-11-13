Глава Telecom Italia лишен полномочий

Главный исполнительный директор итальянского оператора связи Telecom Italia SpA Амос Гениш был лишен полномочий по решению большинства членов совета директоров компании.

Как говорится в сообщении Telecom Italia, его полномочия временно переданы председателю совета директоров Фульвио Конти. Решение по кандидатуре нового CEO будет принято на следующей встрече совета директоров, которая состоится 18 ноября.

А.Гениш возглавил Telecom Italia в сентябре прошлого года. До этого он входил в руководство французской медиакомпании Vivendi и возглавлял бразильское подразделение Telefonica SA.

По слухам, причиной его отставки стал конфликт с инвестиционной компанией Elliott Management, акционером Telecom Italia. В частности, руководство Elliott не устроили его планы по выделению в отдельное предприятие сетей стационарной связи - компания настаивает на продаже более 51%-ной доли подразделения, тогда как гендиректор и Vivendi, крупнейший акционер Telecom Italia, хотят сохранить контроль над подразделением.

Elliott принадлежат 10 мест в совете директоров компании из 15.

На торгах в Милане акции Telecom Italia дорожают на 1,4%.