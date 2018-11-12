Телеком

16:55 12.11.2018

"Vodafone Украина" продлил контракт с гендиректором до 2022г

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"Vodafone Украина" продлил контракт с гендиректором до 2022г

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" (ПрАО "ВФ Украина") до 31 декабря 2021 года продлила контракт с генеральным директором Ольгой Устиновой, назначенной на эту должность с 1 января 2016 года.

"Наблюдательный совет ПрАО "ВФ Украина" 9 ноября 2018 года принял решение переизбрать Ольгу Устинову генеральным директором ЧАО сроком на три года, с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года включительно", - отмечается в сообщении компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

До назначения на пост гендиректора компании, О.Устинова в течение четырех лет возглавляла киевское территориальное управление в ПрАО "МТС Украина". До перехода в "МТС Украина" занимала руководящие должности в телекоммуникационных компаниях Украины "Укртелеком", life:), N-Pay, GSM Ukraine. В 2015 году О.Устинова возглавляла макрорегион "Дальний Восток" российской компании "МТС".

Как сообщалось, "Vodafone Украина" с 23 мая 2017 года изменил свое юридическое название с ПрАО "МТС Украина" на ПрАО "ВФ Украина".

Доход "Vodafone Украина" по итогам апреля-июня 2018 года составил 3,1 млрд грн, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года, чистая прибыль возросла на 3,2% - до 0,5 млрд грн.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине, к концу второго квартала 2018 года обслуживавший 20,3 млн абонентов.

"Vodafone Украина" на 99% принадлежит Prelludium B.V. (Нидерланды), является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.

Теги: #гендиректор #vodafone
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