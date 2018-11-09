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18:53 09.11.2018

"Vodafone Украина" повысит стоимость контрактных тарифов

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"Vodafone Украина" повысит стоимость контрактных тарифов

Мобильный оператор "Vodafone Украина" с 1 декабря 2018 года перезапустит линейку тарифов Vodafone Red Business для контрактных абонентов с увеличением стоимости и количества включенного в пакеты трафика, отмечается в сообщении компании.

"Бизнес-клиенты Vodafone стали использовать в среднем на 30% больше data-трафика по сравнению с объемами потребления в 2017 году. При этом доля heavy users – абонентов, которые используют более 6 Гб в месяц, выросла на 62%", - отмечается в пресс-релизе компании.

Стоимость тарифов линейки Vodafone Red Business (по сравнению с указанными на сайте оператора по состоянию на 9 ноября) с 1 декабря 2018 года вырастет на 9-42,8%. При этом наполнение тарифов – как минутами голосовой связи, так и мегабайтами данных – также увеличится.

Тариф Red Business S стоимостью 70 грн/мес. включает в себя 4 ГБ мобильного интернета, 75 мин на другие сети и 50 sms & mms – с 1 декабря его стоимость вырастет до 100 грн (на 43%), а наполнение составит 5 ГБ интернета, 100 мин звонков на другие сети и 100 sms/mms.

Тариф Red Business М стоимостью 130 грн/мес. включает в себя 7 ГБ мобильного интернета, 150 мин на другие сети и 100 sms & mms – с 1 декабря его стоимость вырастет до 180 грн (на 38%), а наполнение составит 10 ГБ интернета, 200 мин звонков на другие сети и 200 sms & mms.

Тариф Red Business L стоимостью 200 грн/мес. включает в себя 9 ГБ мобильного интернета, 300 мин на другие сети и 150 sms & mms – с 1 декабря его стоимость вырастет до 250 грн (на 25%), а наполнение составит безлимитный интернет, 350 мин звонков на другие сети, 50 мин звонков за границу и 350 sms & mms.

Тариф Red Business L+ стоимостью 320 грн/мес. включает в себя 12 ГБ мобильного интернета, 600 мин на другие сети, 50 минут на звонки заграницу и 500 sms & mms – с 1 декабря его стоимость вырастет до 400 грн (на 25%), а наполнение составит безлимитный интернет, 600 мин звонков на другие сети, 100 мин звонков за границу и 600 sms & mms.

Тариф Red Business ХL стоимостью 550 грн/мес. включает в себя 17 ГБ мобильного интернета, 700 мин на другие сети, 200 минут на звонки заграницу и 750 sms & mms – с 1 декабря его стоимость вырастет до 600 грн (на 9%), а наполнение составит безлимитный интернет, 1 тыс. мин звонков на другие сети, 200 мин звонков за границу и 1000 sms & mms.

Тариф Red Business ХХL стоимостью 1000 грн/мес. включает в себя 20 ГБ мобильного интернета, 2 тыс. мин на другие сети, 500 минут на звонки заграницу и 2000 sms & mms – с 1 декабря его стоимость вырастет до 1100 грн (на 10%), а наполнение составит безлимитный интернет, 3 тыс. мин звонков на другие сети, 500 мин звонков за границу и 3000 sms & mms.

Стоимость услуг сверх включенных в пакеты составит 15 грн за каждые 500МБ данных, 0,60 грн/мин звонка на другие сети, 0,60 грн за одно sms/mms сообщение.

Как сообщалось, "Vodafone Украина" по итогам апреля-июня 2018 года вышла на показатель дохода в 3,1 млрд грн, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года, чистая прибыль возросла на 3,2% - до 0,5 млрд грн.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине, к концу 2 квартала 2018 года обслуживавший 20,3 млн абонентов.

"Vodafone Украина" на 99% принадлежит Prelludium B.V. (Нидерланды), является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.

Теги: #vodafone #тарифы
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