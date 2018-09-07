Телеком

13:04 07.09.2018

VEON завершил продажу Wind Tre, снижает коэффициент долг/EBITDA до 1,7

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 Телекоммуникационный холдинг VEON завершил сделку по продаже 50% акций в итальянском Wind Tre своему партнеру CK Hutchison Holdings Ltd., говорится в сообщении VEON.

Сумма сделки составила 2,45 млрд евро. Ранее компания объявляла, что направит их на снижение долговой нагрузки. В результате сделки соотношение долга к показателю EBITDA снижается до 1,7.

По итогам II квартала чистый долг компании составлял $8,6 млрд, соотношение чистого долга к EBITDA - 2,5.

Чистую прибыль в размере около $1,2 млрд VEON отразит в III квартале 2018 года.

В начале июля VEON заключил соглашение с CK Hutchison Holdings о продаже 50% в СП, созданном в 2016 году. Контроль над итальянским бизнесом останется у CK Hutchison. Как отмечал VEON, продажа Wind Tre позволит упростить структуру группы и сфокусироваться на развивающихся рынках. Кроме того, VEON платит дивиденды, базирующиеся на динамике свободного денежного потока, и сделка, как отмечается в сообщении компании, улучшает денежную позицию холдинга.

VEON вышел на рынок Италии в 2011 году, в 2016 году закрыл сделку с Hutchison по объединению активов Wind Telecomunicazioni (вошла в сделку от VEON) и 3 Italia (от Hutchison). Сторонам принадлежало по 50% в совместном предприятии.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров - ей принадлежит 47,9% акций, еще 19,7% владеет норвежский холдинг Telenor. В настоящее время free float компании на Nasdaq составляет 29,2%, после завершения сделки c Telenor free float холдинга достигнет 43,8%. Еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.

Теги: #veon
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