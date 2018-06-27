Национальный сервис ШТРАФИ UA выпустил обновление приложения для IOS и Android по подбору электронного полиса ОСАГО

Команда национального сервиса ШТРАФИ UA выпустила обновление приложения для IOS и Android по подбору электронного полиса ОСАГО по гос.номеру авто, его хранения и покупки, сообщается в пресс-релизе сервиса.

Также отмечается, что сервис также доступен он-лайн и что новая версия позволяет приобрести и хранить ОСАГО в мобильном телефоне.

При этом подчеркивается, что на данный момент аналога на рынке не существует, так как все приложения, помогают купить автоцивилку у конкретной страховой компании. Приложение ШТРАФИ UA - это сервис для оплаты штрафов ПДД. Стартап облегчает управление и контроль за своими платежами в гос.службы, дорабатывает функционал для информирования водителей о безопасном вождении, и теперь имеет функцию напоминания о необходимости продлить полис ОСАГО. Система своевременно напомнит об окончании срока его действия и предложит обновить договор.

Приложение также упорядочивает и хранит квитанции об оплате штрафов ПДД, и ОСАГО, позволяет отправить их в формате PDF на свой e-mail, в случае необходимости.

"По данным Национальной Полиции Украины (департамента информационно-аналитической поддержки), только за 2017 год было выписано около 200 тыс. штрафов, связанных с автоцивилкой. Анализ статистики оплаченных штрафов позволил нам выявить: часто такие штрафы возникают из-за того, что у документа истек срок действия, либо его забыли дома" отмечает основатель сервиса Штрафы UA. Денис Дмитров, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Сейчас Штрафи UA пользуется более 30 тысяч человек, 25 тыс. из которых оплачивают через него штрафы. В госбюджет через Штрафи UA оплачено более 4 млн.грн штрафов.

Приложение Штрафи UA вышло в начале сентября 2016 года в рамках инкубационной программы 1991 Open Data Incubator и попало в топ-10 бесплатных приложений в рубрике "Финансы" украинского App Store.

В сентябре 2017 года команда получила 400 тыс.грн на развитие сервиса и внедрение функции безопасного вождения, развитие которой станет следующим этапом обновлений. Это стало возможно благодаря финансовой поддержке, предоставленной проектом USAID/UK aid <Прозор?сть та п?дзв?тн?сть в державному управл?нн? та послугах>/ТАРАS, которая реализуется Фондом Евразия в партнерстве с Фондом "Сх?дна ?вропа" и ГО "Social Boost".