Телеком

14:12 21.06.2018

Кардаков откроет первый коммерческий центр управления кибербезопасностью

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Кардаков откроет первый коммерческий центр управления кибербезопасностью

Глава наблюдательного совета Octava Capital Александр Кардаков 26 июня в новом кампусе B2 инновационного парка UNIT.City состоится официальное открытие первого в Украине коммерческого Security Operation Center (центр управления кибербезопасностью), созданного украинской компанией "Октава Киберзащита", говорится в сообщении компании.

Новый коммерческий SOC будет работать на базе технологий компании Cisco - ведущего мирового производителя решений в области кибербезопасности.

"Важно, что данная площадка является также лабораторией и Центром компетенций по решениям, технологиям, продуктам и сервисам в области кибербезопасности, где возможна демонстрация и моделирование любых решений в этой области", - отмечается в сообщении.

В "Октава Киберзащита" также подчеркивают, что практика партнерства между такими мировыми лидерами по кибербезопасности как Cisco и локальными SOC традиционна для отрасли.

Новый Security Operation Center в свою очередь обеспечит: централизованное управление средствами кибербезопасности; автоматизированное обнаружение и блокирование кибератак в реальном времени; выявление и расследование инцидентов кибербезопасности, а также проактивный анализ рисков кибербезопасности, которые могут привести к возникновению инцидентов в будущем - Cyber Threat Intelligence.

"В случае необходимости Security Operation Center "Октава Киберзащита" готов взаимодействовать с Государственным центром кибербезопасности, профильными подразделениями СБУ, Госспецсвязи и Киберполицией", - отмечается в сообщении компании.

Оснащение Центра компетенций позволяет смоделировать практически любую конфигурацию решений и сценариев, дает возможность оценить их преимущества для бизнеса любого размера.

Как сообщалось, бизнесмен Александр Кардаков, основатель компаний "Инком" и "Датагруп" в декабре 2017 года заявил о планах по запуску оператора услуг по киберзащите "Октава Киберзащита" в первом квартале 2018 года.

Инновационный парк UNIT.City официально открылся в апреле 2017 года на территории бывшего Киевского мотоциклетного завода. Площадь парка составляет 19 га. На его территории расположены коворкинг Chasopys-UNIT, IT-школа UNIT Factory, три лаборатории, два бизнес-кампуса, фонд и 5 акселераторов. Принадлежит бизнесмену Василию Хмельницкому.

Теги: #кибербезопасность #кардаков #октава_капитал #центр
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