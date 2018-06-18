"Киевстар" уволил главу набсовета

Общее собрание акционеров АО "Киевстар" 14 июня приняло решение о прекращении полномочий Дэвиса Эндрю в качестве члена и председателя наблюдательного совета компании, а также сменило состав набсовета, говорится в сообщении оператора в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Д.Эндрю находился на должности члена наблюдательного совета АО "Киевстар" с 22 августа 2016 года, в должности председателя набсовета – со 2 сентября 2016 года по 14 июня 2018 года.

Компания также уволила с должности членов набсовета Михаила Герчука, и Генриха Даубнера.

Кроме того, "Киевстар" переизбрал членом набсовета Малика Йогеша Санджива (в набсовете "Киевстара" с 2014 года, с 2014 же года занимает должность главного директора группы по технологиям VEON Ltd.

На должность членов набсовета также назначены: Жаклин Терезe Симмондс, Мурат Киркгьоз и Уэстли Тронд Эдегорд.

Новый состав набсовета назначен на три года с даты принятия решения (14 июня 2018 года).

Ж.Т.Симмондс с октября 2010 года по май 2015 занимала должность директора группы по управлению персоналом TUI Travel plc (Великобритания); с декабря 2015 по декабрь 2017 – должность директора группы по управлению персоналом, EasyJet plc (Великобритания); с января 2018 по настоящее время занимает должность независимого неисполнительного директора Ferguson plc (Великобритания) а также должность главного управляющего по управлению персоналом группы VEON Ltd. (Нидерланды).

М.Киркгьоз с октября 2012 по декабрь 2016 занимал должность главного финансового директора Turk Telekomunikasyon A.S.; с декабря 2016 и по настоящее время является Главным финансовым директором региона Евразия VEON Ltd.

У.Т.Эдегорд с января 2010 года по декабрь 2016 занимал должность главного финансового директора, A.P. Moller-Maersk (Дания); с июля 2014 года по август 2016 - должность члена наблюдательного совета VEON Ltd., в т.ч. председателя Комитета по аудиту VEON Ltd; - с октября 2017 и по настоящее время является главным финансовым директором группы VEON.

Как сообщалось, "Киевстар" - крупнейший украинский оператор мобильной связи. Его выручка за 2017 год увеличилась на 10,6% по сравнению с 2016 годом - до 16,54 млрд грн, EBITDA - на 18,1%, до 9,221 млрд грн.

Согласно последним данным компаний, абонентская база "Киевстара" составляет около 26,5 млн, "Vodafone-Украина" – около 20,8 млн, lifecell – 11,1 млн, из них активных - 8 млн.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).