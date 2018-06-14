"1+1 медиа" обеспокоена новыми ограничениями от Госавиаслужбы на использование дронов

Медиахолдинг "1+1 медиа" обеспокоен новыми ограничениями от Государственной авиационной службы на использование беспилотных летательных аппаратов, в том числе дронов весом до 2 кг.

"По мнению "1+1 медиа", временные Правила для использования воздушного пространства, в том числе и порядок использования дронов для съемки, ограничивают свободу СМИ в Украине и наносят серьёзный удар по работе новостных служб", - заявили в медиагруппе в комментарии "Интерфакс-Украина".

Медиагруппа отмечает, что уже больше двух лет практикует съемку с помощью беспилотников при создании информационных и развлекательных проектов - в производстве новостей регулярно возникает необходимость использования верхних съемочных планов для оценки и иллюстрации масштабов мероприятия или катастрофы.

В частности, во время пожара на складе горюче-смазочных материалов под Киевом, взрывов в Калиновке Телевизионная служба новостей канала "1+1" круглосуточно дежурила на местах событий, используя съемку с помощью дронов и информируя зрителей о происходящем.

"Новые правила не дают возможность продолжить практиковать подобные съемки, поскольку, в частности, пунктом 4.6 запрещаются полеты над "местами (районами) аварий и катастроф (кроме задействованных в ликвидации их последствий и поисково-спасательных работах)", - отмечают в медиагруппе.

Также, по мнению "1+1 медиа", с введением новых правил незаконными станут кадры пробок, масштабных дорожных происшествий, поскольку теперь запрещаются полёты над дорогами государственного значения, железными путями, по центральным улицам городов и сел.

Согласно правилам, полеты не выполняются также над "другими важными государственными и потенциально опасными объектами, кроме случаев выполнения полетов по разрешению полномочных органов".

"На наш взгляд, подобные обобщенные формулировки дают возможность для двусмысленного прочтения и создают угрозу произвольного толкования правил чиновниками. Ведь фактически чиновник любого уровня сможет потребовать прекратить использовать дрон, сославшись на принятый Госавиаслужбой документ, посчитав любой объект в Украине важным или потенциально опасным", - отмечают в медиагруппе.

По мнению "1+1 медиа", новые правила по использованию воздушного пространства ограничивают доступ граждан Украины к своевременной, всеобъемлющей и объективной информации. Кроме того, принятые решения противоречат Закону об информации.

"Мы согласны, что этот вопрос нуждается в государственном регулировании, однако принятые в нынешней редакции Правила больше похожи на очередную попытку ограничения свободы слова и работы СМИ, поэтому требуют основательной корректировки", - подчеркивают в компании.

"1+1 медиа" заявила о своей открытости к диалогу и готовности участвовать в общественных обсуждениях касательно доработки данных правил.

Как сообщалось, в Украине с 1 июня 2018 года вступил в силу Временный порядок использования воздушного пространства. Он коснулся, в частности, и порядка использования дронов весом до 2 кг (часто использующихся СМИ для ведения схемки). Согласно правилам, дронам теперь нельзя подниматься выше 50 метров, летать над дорогами, линиями электропередач, скоплениями людей, госучреждениями, частными усадьбами, а если это необходимо, то заявку следует подавать не позднее, чем за 10 дней до полета.