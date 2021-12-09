Украина заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году – Зеленсккий

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином, прибывшим в Украину по случаю 30-летия Украинской ассоциации футбола, в ходе которой подчеркнул, что наша страна заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году.

Как сообщается на сайте главы государства, Украинская ассоциация футбола рассматривает возможность подачи заявок на проведение чемпионата Европы по футболу среди женщин в 2025 году, мужского чемпионата Европы по пляжному футболу, чемпионата Европы U-21, чемпионата Европы U-17, чемпионата Европы по футзалу, финала Лиги конференций УЕФА.

"Украина вместе с Польшей успешно провела финальную часть чемпионата Европы по футболу 2012 года и на высоком уровне приняла финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в 2018 году. У нашей страны достаточно богатые традиции в проведении на высоком уровне мировых и европейских чемпионатов по олимпийским видам спорта", – отметил Зеленский.

Президент рассказал европейскому футбольному функционеру, что украинская власть, несмотря на определенные трудности, делает все возможное для развития физической культуры и спорта в стране и с этой целью начаты программы "Здоровая Украина", "Большое строительство", "Активные парки". Кроме того, в 2022 году начнется строительство Национальной учебно-тренировочной базы сборных команд Украины по футболу, где смогут заниматься как мужские и женские национальные сборные, так и детские, юношеские команды.

В ходе встречи Зеленский вручил Чеферину орден князя Ярослава Мудрого в IV степени.