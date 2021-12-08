Спорт

15:23 08.12.2021

Джонсон объявил о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр

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Джонсон объявил о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон в среду, отвечая на вопросы парламентариев, заявил о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине со стороны Великобритании.

"У правительства нет никаких сомнений, мы поднимаем эти вопросы с Китаем. Я сказал председателю Си (председателю КНР Си Цзиньпину - ИФ) о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр. Присутствия каких-либо (британских - ИФ) министров не ожидается, но я могу сказать парламентариям - я не думаю, что спортивный бойкот соответствует политике правительства", - сказал он в ответ на призыв одного парламентария бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине.

Ранее об аналогичных мерах объявили Австралия, Новая Зеландия и США.

Теги: #бойкот #великобритания #олимпийские_игры
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