Спорт

09:42 06.12.2021

США могут на неделе объявить о дипломатическом бойкоте пекинской Олимпиады

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США могут на неделе объявить о дипломатическом бойкоте пекинской Олимпиады

Американская администрация на этой неделе может объявить о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Дипломатический бойкот предполагает, что на Играх не будут присутствовать официальные лица США, в то время как американским спортсменам участвовать в Играх не запрещается.

Президент США Джо Байден в ноябре заявил журналистам, что рассматривает вопрос о дипломатическом бойкоте. В поддержку этого шага выступили американские законодатели - как демократы, так и республиканцы, в том числе спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, мотивируя инициативу нарушениями прав человека в Китае, в частности, якобы геноцидом в отношении коренного населения Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Телеканал напоминает, что в последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры в 1980 году, когда у власти находился бывший президент Джимми Картер.

Олимпиада в Пекине запланирована на 4-20 февраля 2022 года.

Теги: #бойкот #сша #олимпиада #пекин
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