Спорт

11:23 30.11.2021

КНР рассчитывает провести Олимпиаду в Пекине по графику, несмотря на "омикрон"

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КНР рассчитывает провести Олимпиаду в Пекине по графику, несмотря на "омикрон"

В МИД КНР считают, что новый штамм коронавируса "омикрон" создает дополнительные проблемы для проведения Олимпийских игр в Пекине, но, несмотря на это, Олимпиада должна пройти в соответствии с графиком.

"Я думаю, что это (распространение "омикрона" - ИФ) создаст некоторые проблемы для наших действий по контролю над распространением вируса", - сказал представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Но, так как у Китая есть опыт в предотвращении распространения коронавируса, то я твердо убежден, что Китай сможет успешно принять зимние Олимпийские игры в соответствии с графиком", - отметил он.

Олимпиада в Пекине должна пройти 4-20 февраля 2022 года.

Штамм коронавируса, которому дали название "омикрон", выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы и содержит большое количество мутаций.

Ранее ВОЗ выпустила доклад, в котором сообщалось, что из-за мутаций, которые могут сделать "омикрон" более заразным штаммом COVID-19, вероятность того, что он быстро распространится по всему миру, крайне высока. Глобальный риск, связанный с новым штаммом, также был оценен в ВОЗ как крайне высокий.

Теги: #коронавирус #олимпиада #китай
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