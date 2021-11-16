Спорт

23:45 16.11.2021

Украина обыграла Боснию и Герцеговину в отборе ЧМ-2022, сыграет в стыковых матчах

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Украина обыграла Боснию и Герцеговину в отборе ЧМ-2022, сыграет в стыковых матчах

Сборная Украины по футболу обыграла на выезде сборную Боснии и Герцеговины со счетом 2:0 в последнем групповом матче квалификации, и получила возможность сыграть в плей-офф за выход в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в Катаре в ноябре-декабре 2022 года.

Первый гол на 58-й минуте забил Александр Зинченко с передачи Виктора Цыганкова, второй – на 79-й минуте Артем Довбик, которого один на один с вратарем вывел Николай Шапаренко.

Перед последним туром судьба путевки в плей-офф во многом зависела от исхода матча Финляндия-Франция, но хозяева поля также проиграли 0:2, позволив Украине выйти в стыковые матчи с 12 очками со второго места в группе.

 

Теги: #победа #украина #чм #плей_офф
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