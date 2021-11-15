Четверо украинцев завоевали "золото" на ЧМ по бразильскому джиу-джитсу в Абу-Даби

Четверо граждан Украины завоевали золотые медали на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу в Абу-Даби (ОАЭ), который стартовал в воскресенье, 14 ноября.

Как сообщает пресс-служба спортивной организации TMS League, в первый день соревнований, 14 ноября, боролись дети с 4 до 17 лет.

"Из десяти участников сборной девять завоевали призовые места. На счету команды TMS 4 золотые, 2 серебряные и три бронзовые медали", - сказано в сообщении.

Так, "золото" завоевали Ростислав Мартынюк, Варвара Бондаренко, Мария Полторак, Александра Яковенко. "Серебро" - Никита Шагойко, Макар Стрижеус, Егор Головченко. "Бронзу" - Гай Гутман и Михаил Чаусов.

Всего на чемпионат мира по джиу-джитсу в Абу-Даби приехали более ста борцов из Украины из разных команд. 15-16 ноября будут бороться представители категории с 30 до 50.