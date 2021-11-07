Спорт

17:02 07.11.2021

Андрей Шевченко возглавил итальянскую "Дженоа"

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Андрей Шевченко возглавил итальянскую "Дженоа"

Экс-тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко возглавил клуб итальянской серии А "Дженоа".

"Genoa CFC объявляет, что Андрей Шевченко достиг соглашения с 777 Partners (американская инвестиционная компания, недавний собственник клуба - ИФ) и будет руководить "грифонами" до 30 июня 2024 года", - говорится в сообщении на сайте клуба.

По данным итальянских СМИ, помощниками Шевченко станут Мауро Тассотти и Луиджи Ночентини, также помогавшие ему в сборной Украины.

После 12 туров серии А "Дженоа" занимает 18-е место с девятью очками.

Шевченко в качестве игрока в 1994-2012 годах выступал за киевское "Динамо", "Милан" и "Челси". Является обладателем титула "Золотой мяч" в 2004 году. Герой Украины.

Возглавлял сборную Украины в 2016-2021 гг., с которой вышел в ¼ финала Чемпионата Европы 2020.

Теги: #андрей_шевченко #тренер #клуб
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