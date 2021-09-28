Спорт

14:54 28.09.2021

Реванш Усик-Джошуа состоится в феврале-марте 2022 года - промоутер

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Реванш Усик-Джошуа состоится в феврале-марте 2022 года - промоутер

Матч-реванш чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии IBF, WBA Super, WBO, IBO, украинца Александра Усика с британцем Энтони Джошуа состоится в феврале - марте следующего года, подтверждает промоутер Усика Александр Красюк.

"...приблизительное время... февраль - март это действительно так. И в рамках этого периода должен состояться реванш", - сказал Красюк на совместной с Усиком пресс-конференции во вторник в Киеве.

По словам промоутера, хотелось бы, чтобы реванш состоялся в Украине.

"В любом случае мы работаем над тем... мы хотим, чтобы в Украине проходили события такого масштаба. Есть куча обстоятельств, но мы все равно сделаем то, что от нас зависит, чтобы максимально воспользоваться такими шансами для популяризации вида спорта", - отметил Красюк, представив вслух будущее событие: "Олимпийский". Зима. Февраль...".

Украинец Александр Усик стал обладателем чемпионских поясов по версиям IBF, WBO, WBA Super, и IBO в тяжелом весе (свыше 90,718 кг), отобрав их у британца Энтони Джошуа.

Украинец выиграл прошедший в Лондоне на стадионе Tottenham Hotspur бой по очкам единогласным решений всех судей (117-112, 116-112, 115-113).

Теги: #бокс #джошуа #усик
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