Украинский боксер Усик победил британца Джошуа и стал чемпионом мира в тяжелом весе

Украинец Александр Усик стал обладателем чемпионских поясов по версиям IBF, WBO, WBA Super, и IBO в тяжелом весе (свыше 90,718 кг), отобрав их у британца Энтони Джошуа.

Украинец выиграл прошедший в Лондоне на стадионе Tottenham Hotspur бой по очкам единогласным решением всех судей (117-112, 116-112, 115-113).

Усик был традиционно хорош на ногах и очень много работал корпусом, держа высокий темп и скорость на протяжении всего боя.

Контракт на бой предполагает возможность реванша.