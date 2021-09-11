Спорт

18:24 11.09.2021

Зеленский обсудит с главой МОК возможность проведения Олимпиады в Украине

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Зеленский обсудит с главой МОК возможность проведения Олимпиады в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом возможность проведения Олимпиады в Украине.

"Часть нашего разговора будет касаться будущего Украины, сколько нужно всего сделать Украине, чтобы приблизить возможность нашего государства и стать страной, которая будет встречать Олимпийские игры. Очень хочется, чтобы мы были такой страной", - заявил Зеленский на брифинге в Киеве с главой МОК Томасом Бахом.

Теги: #олимпиада #бах #зеленский
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