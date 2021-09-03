Спорт

17:16 03.09.2021

Украинка Зоя Овсий завоевала "золото" в метании булавы, установив новый паралимпийский рекорд

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Украинка Зоя Овсий завоевала "золото" в метании булавы, установив новый паралимпийский рекорд

Украинская спортсменка Зоя Овсий завоевала золотую медаль Паралимпиады в Токио в метании булавы (класс F51).

Как сообщает пресс-служба Паралимпийских игр в Twitter, украинка Овсий установила паралимпийский рекорд с результатом 25,12 метра.

"Серебро" взяла американка Кэсси Митчелл, а бронзу - Елена Горлова из России.

Всего в десятый день Паралимпиады-2020 Украина завоевала 10 медалей: 4 золотых, 5 серебряных и одну бронзовую.

 

Теги: #паралимпийские_игры #овсий
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