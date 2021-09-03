Спорт

08:41 03.09.2021

Украинец Емельянов на Паралимпиаде завоевал "золото" в гребле на байдарке

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Украинец Емельянов на Паралимпиаде завоевал "золото" в гребле на байдарке

Украинец Сергей Емельянов завоевал "золото" на Паралимпиаде в Токио в гребле на байдарке-одиночке класса KL3 на 200 метров, сообщает пресс-служба Паралимпийских игр.

"Он побеждает на сантиметры! Сергей Емельянов из Украины берет "золото" в мужском финале, серебро у Леонида Крылова (представитель России), "бронза" у Роберта Оливера из Великобритании", - говорится в сообщении.

Емельянов преодолел дистанцию 200 метров за 40,355 секунды. Он опередил россиянина на 0,109 секунды. 

Теги: #токио #паралимпиада #украина #медали
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Интерфакс-Украина
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