У украинской сборной по футболу теперь новый тренер

Новым тренером украинской Национальной сборной по футболу выбрали чемпиона мира-2019 Александра Петракова, сообщил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

"Александр Петраков, Чемпион мира-2019 со сборной u-20, будет готовить национальную сборную к дальнейшим выступлений в квалификации к ЧМ-2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Такое решение принял Исполком Украинской ассоциации футбола", - написал Павелко в фейсбуке в ночь на среду.

Павелко отметил, что Петраков всемирно известный специалист, имеет высокий авторитет среди нашей футбольной общественности и необходимые знания и опыт для того, чтобы на данном этапе возглавить главную команду страны. Поэтому вполне заслуженно получил единогласную поддержку членов Исполкома.