Спорт

16:44 16.08.2021

В Черниговской области стартовал Всеукраинский детский футбольный турнир, победители посетят матч Украина – Франция

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В Черниговской области стартовал Всеукраинский детский футбольный турнир, победители посетят матч Украина – Франция

13 августа в Черниговской области стартовал Всеукраинский детский футбольный турнир под патронатом ОО «Объединение «Украина - наш дом». Соревнования проходили в трех возрастных категориях: до 10 лет, 11-14 лет и 15-18 лет.

Турнир стартовал в Чернигове в пятницу, 13 августа, в младшей возрастной категории. До начала соревнований состоялось торжественное открытие, где футболистов и болельщиков приветствовали организаторы турнира. В первый день за победу боролись четыре детские команды ФК «Десна», ФК «Юность», ДЮСШ «Прилуки» и ФК «Чернигов».

По результатам игр в младшей возрастной группе победу одержала команда ФК «Юность». Второе место досталось команде ФК «Чернигов», а бронзовым призером стала ДЮСШ «Прилуки». После официальной церемонии награждения участники и гости соревнований посетили Музей истории футбола Черниговщины с экспозицией о самом известном выпускнике СДЮШОР «Юность» - Андрее Ярмоленко.

14 августа на футбольных полях Прилуцкого ДЮСШ были проведены матчи 2-го игрового дня в старшей возрастной группе. По результатам соревнований золотые награды завоевала команда ФК «Десна», серебряным призером стала команда ДЮСШ «Прилуки-1», бронзу получила ДЮСШ «Прилуки-2».

В рамках завершающего игрового дня в Прилуках состоялись матчи в возрастной категории 11-14 лет. Победителем стала команда ДЮСШ «Прилуки-2», серебрянные медали завоевала ФК «Юность», а бронзу - ДЮСШ «Прилуки-1».

Помимо кубков и медалей, каждая из команд-победительниц получит возможность в сентябре посетить матч отбора на Чемпионат мира по футболу-2022 – Украина - Франция на столичном НСК «Олимпийский», а также поединки хоккейной Лиги чемпионов.

Теги: #чернигов #футбол #турнир
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