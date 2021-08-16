Спорт

10:33 16.08.2021

Украина рассчитывает на проведение летней и зимней Юношеских Олимпиад в 2030 и 2032 гг. - Гутцайт

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Украина рассчитывает на проведение летней и зимней Юношеских Олимпиад в 2030 и 2032 гг. - Гутцайт

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявляет, что Украина рассчитывает и работает над проведением летних и зимних Юношеских Олимпийских игр в 2030 и 2032 годах.

"На летние Олимпиады мы пока не смотрим. Мы рассчитываем и работаем над зимней Юношеской Олимпиадой, летней Юношеской Олимпиадой и зимними Олимпийскими играми: это 2030 и 2032 годы", - сказал Гутцайт в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

На вопрос, готовы ли уже подсчеты по смете и необходимым инфраструктурным объектам в контексте возможного проведения в Украине зимних Юношеских Олимпийских игр, министр отметил, что проводить их можно на Западной Украине, в частности в Буковеле, а также привлечь еще некоторые другие города, но подсчетов пока нет.

"И прежде всего сейчас идет речь о Юношеских Олимпийских играх как тестовых. Это меньший бюджет и не так сложно как взрослые Олимпийские игры. Их можно провести в Киеве, ведь инфраструктура позволяет", - добавил он.

Кроме того, министр уверен, что Украина сможет самостоятельно провести большую зимнюю Олимпиаду.

"Это сложно, но возможно. Все зависит от построенной спортивной инфраструктуры. Невозможно сразу все сделать, когда десятки лет это стояло заброшенное" - заявил он.

На вопрос, не рассматривает ли Украина возможности проведения одной из будущих Олимпиад совместно с кем-то из соседей, Гутцайт ответил отрицательно.

"Такого нет, чтобы была возможность совместно проводить Олимпийские игры. Это не рассматривается", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в 2020 году президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Украины амбициозной спортивной целью является проведение Олимпийских игр.

Теги: #олимпиада #гутцайт
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