Спорт

09:58 16.08.2021

Гутцайт надеется, что Украина войдет в тройку лучших на Паралимпиаде в Токио

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Гутцайт надеется, что Украина войдет в тройку лучших на Паралимпиаде в Токио

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт надеется, что Украина войдет в тройку лучших на Паралимпийских играх в Токио.

"Я считаю, что будет много медалей и спортсмены будут выступать на высоком уровне. Единственное, что может помешать, - это ситуация с COVID-19", - сказал Гутцайт в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

На уточняющий вопрос, войдет ли украинская сборная в тройку лучших, министр выразил надежду на это.

Что касается существенных различий в результатах Украины на Олимпийских и Паралимпийских играх, Гутцайт заявил, что невозможно сравнивать олимпийский и паралимпийский спорт.

"Здесь совсем другие подходы. Если олимпийское движение развивается во всем мире и для всех стран Олимпиада является самым важным событием в спорте, то паралимпийское движение по-настоящему развивается только в десяти странах мира. И Украина входит в эту десятку", - добавил он.

Министр считает, что успехи Украины на Паралимпиаде связаны с хорошим финансированием и строительством соответствующих спортивных баз.

"Создаются все условия, чтобы паралимпийцы чувствовали, что они нормальные люди, что они занимаются спортом и борются свои награды", - отметил он.

Также фактором успеха украинской паралимпийской сборной министр назвал наличие большого количества ветеранов, которые идут в спорт.

"Например, у нас недавно проводились "Игры Воинов" (Warrior Games). Это крупнейшие соревнования среди военнослужащих и ветеранов, получивших травмы, ранения и заболевания в результате выполнения служебного долга в зоне боевых действий. По результатам соревнований сформирована Национальная сборная Украины из 40 участников боевых действий, которая впервые представит нашу страну на международных соревнованиях Warrior Games в сентябре 2021 в Орландо (США), в которых примут участие более 500 участников боевых действий из 8 стран мира (США, Великобритания, Канада, Австралия, Нидерланды, Грузия, Дания, Украина)", - рассказал Гутцайт.

Как сообщалось, Паралимпийские игры пройдут в Токио 24 августа - 6 сентября. В Паралимпиаде примут участие 143 украинских атлета, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. В Токио разыграют 540 комплектов наград среди представителей 168 стран.

Теги: #паралимпиада #гутцайт
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