Гутцайт: мой заместитель находился на Олимпиаде по квоте гостей, которая не пересекается с тренерами

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявляет, что его первый заместитель Сегрей Симонов находился на Олимпийских играх в Токио по квоте гостей, которая не пересекается с тренерами.

"Я слышу, что от министерства поехало много чиновников. Так я хочу сказать, что от министерства было только четыре человека", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Министр подчеркнул, что по квоте Международного олимпийского комитета на 100% спортсменов приходится лишь 50% на весь обслуживающий персонал.

Он также отметил, что за отбор тренеров, которые едут на Олимпиаду, отвечают федерации.

"Что касается моих заместителей, то они поехали по квоте гостей, которые не пересекаются с тренерами, это другая квота", - добавил Гутцайт.

Кроме того, по словам министра, на Олимпиаде есть много других административных функций, которые выполняют другие члены делегации.

"15 людей были в делегации, которые работали, чтобы спортсмены не получили никаких проблем при подготовке и выступлении на Олимпийских играх", - добавил он.

Ранее спортсменка Марина Килипко, занявшая 5-е место по прыжкам с шестом на Олимпиаде, заявила, что ее тренера не пустили на Олимпийские игры, и из-за этого она не попала на пьедестал.

Позже депутат Верховной Рады, первый заместитель председателя комитета молодежи и спорта и золотой призер Олимпийских игр в Токио Жан Беленюк заявил, что можно было бы сократить количество чиновников в официальной делегации Украины на Олимпиаде в пользу тренеров.

Украина заняла 44 место в медальном зачете Олимпиады в Токио и стала 16-ой страной в рейтинге по общему количеству завоеванных медалей: на счету 153 украинских спортсменов 19 олимпийских медалей: одна золотая, 6 серебряных и 12 бронзовых.

По общему количеству завоеванных наград Украина превзошла результат Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда украинские спортсмены завоевали 11 олимпийских медалей (2 золотые, 4 серебряных и 5 бронзовых наград).