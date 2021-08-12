Спорт

12:19 12.08.2021

Гутцайт о фотографии легкоатлетки Магучих с российской спортсменкой: она не сдержала эмоций

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Гутцайт о фотографии легкоатлетки Магучих с российской спортсменкой: она не сдержала эмоций

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт считает, что украинская 19-летняя легкоатлетка Ярослава Магучих просто не сдержала эмоций, когда фотографировалась с российской спортсменкой.

"Я видел, как она радовалась, как она чувствовала, что все силы отдала на эту медаль и это выступление... Каждый спортсмен, когда побеждает, начинает поздравлять других, все поздравляют друг друга. И она начала поздравлять других спортсменов, которые были рядом, и рядом была спортсменка с ОКР с Российской Федерации. На то время она, наверное, не сдержала эмоций», - сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Гутцайт также призвал всех поддержать Магучих, "чтобы не произошло так, что сейчас много чего идет на нее, а потом мы не увидели ее в другой стране".

Среди прочего, министр сообщил, что намерен проработать с федерациями вопрос, как вести себя спортсменам в таких ситуациях.

Украинская легкоатлетка Магучих в прыжках в высоту завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр 2020 в Токио. После чего, она сфотографировалась со спортсменкой из России Марией Ласицкене, которая стала золотой призершей.

Как сообщалось, Украина заняла 44 место в медальном зачете Олимпиады в Токио и стала 16-ой страной в рейтинге по общему количеству завоеванных медалей: на счету 153 украинских спортсменов 19 олимпийских медалей: одна золотая, 6 серебряных и 12 бронзовых.

По общему количеству завоеванных наград Украина превзошла результат Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда украинские спортсмены завоевали 11 олимпийских медалей (2 золотые, 4 серебряных и 5 бронзовых наград).

Теги: #олимпийские_игры #магучих #гутцайт #фото
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