Спорт

10:14 12.08.2021

В Японии стартовали церемонии по зажжению паралимпийского огня

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В Японии стартовали церемонии по зажжению паралимпийского огня

В Японии прошли первые церемонии по зажжению паралимпийского огня, сообщает в четверг издание The Japan Times.

По данным издания, огонь зажгут в более чем 800 муниципалитетах Японии, а затем объединят с пламенем из британского Сток-Мандевилла, который считается родиной паралимпийского движения.

Церемонии по зажжению паралимпийского огня будут проходить на протяжении последующих пяти дней.

Издание также отмечает, что на Паралимпийские игры, скорее всего, не допустят зрителей из-за активного распространения коронавируса, в частности, в Токио и его окрестностях. Ожидается, что на следующей неделе правительство Японии, а также организаторы Игр примут окончательное решение по этому вопросу.

В Токио и ряде регионов страны в настоящее время действует режим ЧС, в рамках которого бары и рестораны должны закрываться в 20:00 и им запрещено продавать алкоголь.

Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября.

Теги: #япония #паралимпийские_игры
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