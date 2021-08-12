В Японии стартовали церемонии по зажжению паралимпийского огня

В Японии прошли первые церемонии по зажжению паралимпийского огня, сообщает в четверг издание The Japan Times.

По данным издания, огонь зажгут в более чем 800 муниципалитетах Японии, а затем объединят с пламенем из британского Сток-Мандевилла, который считается родиной паралимпийского движения.

Церемонии по зажжению паралимпийского огня будут проходить на протяжении последующих пяти дней.

Издание также отмечает, что на Паралимпийские игры, скорее всего, не допустят зрителей из-за активного распространения коронавируса, в частности, в Токио и его окрестностях. Ожидается, что на следующей неделе правительство Японии, а также организаторы Игр примут окончательное решение по этому вопросу.

В Токио и ряде регионов страны в настоящее время действует режим ЧС, в рамках которого бары и рестораны должны закрываться в 20:00 и им запрещено продавать алкоголь.

Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября.