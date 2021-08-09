Беленюк считает, что можно было бы сократить количество чиновников в делегации Украины на Олимпиаде в пользу тренеров

Народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета молодежи и спорта и золотой призер Олимпийских игр в Токио Жан Беленюк считает, что можно было бы сократить количество чиновников в официальной делегации Украины на Олимпиаде в пользу тренеров.

"Все уже слышали о проблеме с отсутствием тренера у нашей прыгуньи с шестом Марины Килипко, которая заняла пятое место - самый высокий результат Украины на Олимпиадах. Я говорил с Мариной, и суть проблемы очень проста. Марина несколько раз обращалась к главному тренеру по прыжкам по вопросу включения в делегацию ее тренера, но не была услышана. В итоге на Олимпиаду поехала без тренера", - написал Беленюк в Facebook.

Он добавил, что ему известно об установлении ограничения количества тренеров на команду, а также, что сам имел определенные сложности на Олимпиаде из-за этого.

"Но в то же время, достаточно большое количество функционеров поехала на Олимпиаду. Думаю, что если бы было желание, можно было бы несколько работников Министерства оставить работать, а предоставить возможность тренерам готовить спортсменов во время соревнований в Токио", - подчеркнул депутат.