Украина заняла 44 место в медальном зачете Олимпиады в Токио и стала 16-ой страной в рейтинге по общему количеству завоеванных медалей

Сборная Украины заняла 44 позицию в общем медальном зачете Олимпийских игр, которые в воскресенье завершаются в Токио.

Всего на счету 153 украинских спортсменов 19 олимпийских медалей: одна золотая, 6 серебряных и 12 бронзовых.

По общему количеству завоеванных наград Украина заняла 16 позицию в мировом рейтинге, а также превзошла результат Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда украинские спортсмены завоевали 11 олимпийских медалей (2 золотые, 4 серебряных и 5 бронзовых наград).

Медальный зачет, на который больше всего влияют золотые медали, выиграла сборная США, которая долгое время отставала от лидирующего Китая.

На счету американцев 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовых медалей. Второе место занял Китай (38-32-18). Третьи - хозяева Олимпиады японцы (27-14-17).

Украинские олимпийцы получили награды в греко-римской борьбе, синхронном плавании, академической гребле, боксе, прыжках в высоту, карате, велотреке, вольной борьбе, плавании.

В частности, борец Жан Беленюк выиграл золото в греко-римской борьбе (вес до 87 кг). В этом же виде спорта борец Парвиз Насибов (вес до 67 кг) завоевал серебряную медаль.

Серебро также получили украинская каратистка Анжелика Терлюга (вес до 55 кг), пловец Михаил Романчук (плавание 1500 м вольным стилем), каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-двойка, 500 м), боксер Александр Хижняк (вес до 75 кг), а также велосипедистка Елена Старикова (велоспорт-трек, спринт).

Олимпийскую бронзу завоевали дзюдоистка Дарья Билодид (до 48 кг), фехтовальщик Игорь Рейзлин (фехтование, шпага), пловец Михаил Романчук (800 метров вольным стилем), Елена Костевич и Олег Омельчук (пулевая стрельба, микст), теннисистка Елена Свитолина, Алла Черкасова (женская борьба, до 68 кг), Ирина Коляденко (женская борьба, до 62 кг), пловчихи Марта Федина и Анастасия Савчук (артистическое плавание, дуэт), каноистка Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-одиночка, 200 м), каратист Станислав Горуна (до 75 кг), легкоатлетка Ярослава Могучих (прыжки в высоту), а также пловчихи Владислава Алексиива, Марина Алексиива, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно (артистическое плавание, группа).

Как уточнил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в фейсбуке в воскресенье, за выигранные призовые места и медали на Олимпийских играх, украинские спортсмены в этом году получат от государства денежное вознаграждение: за "золото" - $125 тыс., за "серебро" - $80 тыс., за "бронзу" - $55 тыс.