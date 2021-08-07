Спорт

09:52 07.08.2021

Мужская сборная США по баскетболу в 16-й раз выиграла Олимпиаду

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Мужская сборная США по баскетболу в 16-й раз выиграла Олимпиаду

Сборная США по баскетболу завоевала "золото" летних Олимпийских игр в Токио, выиграв мужской турнир.

В финале соревнования американцы нанесли поражение соперникам из команды Франции - 87:82 (22:18, 22:21, 27:24, 16:19). Самым результативным игроком встречи стал американец Кевин Дюрант, набравший 29 очков.

Таким образом, мужская сборная США в 16-й раз выиграла Олимпиаду. Помимо нее, титул покорялся сборным СССР (дважды), Югославии и Аргентины (по одному разу).

Теги: #сша #баскетбол #олимпийские_игры
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