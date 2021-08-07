Спорт

09:12 07.08.2021

Зеленский поздравил Лузан и Четверикову с серебряными медалями на Олимпиаде

1 мин читать
Зеленский поздравил Лузан и Четверикову с серебряными медалями на Олимпиаде

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских каноисток со вторым местом и отметил, что для украинского государства это уже четвертое "серебро", завоеванное на Олимпиаде в Токио.

"Наши каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова на дистанции 500 м завоевали для Украины четвертое "серебро" Олимпиады. Для Людмилы это уже вторая медаль на играх. Поздравляю девушек с прекрасным результатом! Вы лучшие", - написал Зеленский в микроблоге в Твиттере в субботу утром.

Ранее сообщалось, что украинские каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова заняли второе место в парной гребле на каноэ среди женских дуэтов на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Токио.

Теги: #зеленский #каноэ #олимпийские_игры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:20 07.08.2021
Украинский боксер Хижняк завоевал "серебро" на Олимпиаде

Украинский боксер Хижняк завоевал "серебро" на Олимпиаде

09:17 07.08.2021
Украинские гимнастки вышли в финал Олимпиады

Украинские гимнастки вышли в финал Олимпиады

09:03 07.08.2021
Зеленский поздравил украинских каноисток Лузан и Четверикову с выигранным "серебром" на Олимпиаде в Токио

Зеленский поздравил украинских каноисток Лузан и Четверикову с выигранным "серебром" на Олимпиаде в Токио

08:54 07.08.2021
Украинские каноистки Лузан и Четверикова завоевали "серебро" на Олимпиаде

Украинские каноистки Лузан и Четверикова завоевали "серебро" на Олимпиаде

17:31 06.08.2021
Встреча Байдена и Зеленского определит динамику двусторонних отношений США и Украины на следующие годы - Кулеба

Встреча Байдена и Зеленского определит динамику двусторонних отношений США и Украины на следующие годы - Кулеба

15:47 06.08.2021
Украинский каратист Горуна завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио

Украинский каратист Горуна завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио

22:37 05.08.2021
Кулеба: Мы хотим, чтобы визит президента Украины в США был продуктивным

Кулеба: Мы хотим, чтобы визит президента Украины в США был продуктивным

15:26 05.08.2021
Зеленский подписал закон о предотвращении аварий на объектах повышенной опасности

Зеленский подписал закон о предотвращении аварий на объектах повышенной опасности

15:20 05.08.2021
Украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала "серебро" на Олимпиаде

Украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала "серебро" на Олимпиаде

15:08 05.08.2021
Украинская каратистка Анжелика Терлюга вышла в финал на Олимпиаде

Украинская каратистка Анжелика Терлюга вышла в финал на Олимпиаде

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский боксер Хижняк завоевал "серебро" на Олимпиаде

Украинские каноистки Лузан и Четверикова завоевали "серебро" на Олимпиаде

Украинский каратист Горуна завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио

Украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала "серебро" на Олимпиаде

Украинская каратистка Анжелика Терлюга вышла в финал на Олимпиаде

ПОСЛЕДНЕЕ

Месси уходит из "Барселоны"

Украинки Старикова и Басова вышли в полуфинал Олимпийских игр по велоспорту

Украинский боксер Хижняк вышел в финал на Олимпиаде

Украинский спортсмен Кохан занял 4-е место в метании молота на Олимпиаде

Украинская спортсменка Коляденко завоевала "бронзу" в вольной борьбе на Олимпиаде

Украинские спортсменки Савчук и Федина получили "бронзу" в артистическом плавании дуэтов на Олимпиаде

Украинский борец Беленюк выиграл "золото" на Олимпиаде в Токио

Украинский борец греко-римского стиля Насибов получил "серебро" на Олимпиаде

Кабмин установил надбавки сотрудникам центров олимпийской подготовки

Тренировочную базу для сборных Украины по футболу планируют построить в Киевской области – ОГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА