Зеленский поздравил Лузан и Четверикову с серебряными медалями на Олимпиаде

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских каноисток со вторым местом и отметил, что для украинского государства это уже четвертое "серебро", завоеванное на Олимпиаде в Токио.

"Наши каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова на дистанции 500 м завоевали для Украины четвертое "серебро" Олимпиады. Для Людмилы это уже вторая медаль на играх. Поздравляю девушек с прекрасным результатом! Вы лучшие", - написал Зеленский в микроблоге в Твиттере в субботу утром.

Ранее сообщалось, что украинские каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова заняли второе место в парной гребле на каноэ среди женских дуэтов на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Токио.