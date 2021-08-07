Спорт

08:54 07.08.2021

Украинские каноистки Лузан и Четверикова завоевали "серебро" на Олимпиаде

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Украинские каноистки Лузан и Четверикова завоевали "серебро" на Олимпиаде

Украинские каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова финишируют вторыми в финале на дистанции 500 м и приносят Украине "серебро" Олимпийских игр-2020.

"В финальном заезде на дистанции 500 метров наши девушки в каноэ-двойке уступили лишь чемпионкам мира, представительницам Китая Сюй Шисяо и Сунь Меня", - сообщил Национальный олимпийский комитет (НОК).

Украинки финишировали со временем 1:57.499 минуты. Высший результат только у китаянок - 1:55.495 минуты. Третье место у Канады. Их время - 1:59.041 минуты, информирует Министерство молодежи и спорта.

Это четвертое "серебро" Украины на Олимпиаде-2020 и вторая медаль именно в гребле - первую медаль получила Людмила Лузан ("бронза") на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

Теги: #каноэ #олимпийские_игры #серебро
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Интерфакс-Украина
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