Украинский боксер Хижняк вышел в финал на Олимпиаде

Украинский боксер Александр Хижняк вышел в финал на турнире боксеров в весе до 75 кг на Олимпийских играх в Токио, обеспечив себе минимум серебряную медаль.

В полуфинале украинец победил филиппинца Эумира Марсьяля (3:2) и будет драться за золотую медаль с победителем второго полуфинала, бразильцем Эбертом Соузой, который победил россиянина Глеба Бакши (4:1).

Проигравшие полуфиналисты Марсьяль и Бакши получат бронзовую медаль.

Финальный бой состоится 7 августа.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. Украинская команда уже завоевала одну золотую медаль, две серебряных и девять бронзовых.