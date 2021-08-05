Спорт

09:50 05.08.2021

Украинский боксер Хижняк вышел в финал на Олимпиаде

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Украинский боксер Хижняк вышел в финал на Олимпиаде

Украинский боксер Александр Хижняк вышел в финал на турнире боксеров в весе до 75 кг на Олимпийских играх в Токио, обеспечив себе минимум серебряную медаль.

В полуфинале украинец победил филиппинца Эумира Марсьяля (3:2) и будет драться за золотую медаль с победителем второго полуфинала, бразильцем Эбертом Соузой, который победил россиянина Глеба Бакши (4:1).

Проигравшие полуфиналисты Марсьяль и Бакши получат бронзовую медаль.

Финальный бой состоится 7 августа.

 

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. Украинская команда уже завоевала одну золотую медаль, две серебряных и девять бронзовых.

 

Теги: #бокс #хижняк #олимпийские_игры
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