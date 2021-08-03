Украинка Алла Черкасова завоевала бронзу на Олимпиаде в Токио в вольной борьбе

Украинка Алла Черкасова на Олимпиаде в Токио победила в поединке за бронзовую медаль в вольной борьбе (до 68 кг) японку, олимпийскую чемпионку игр в Рио-де-Жанейро Сару Дошо и заняла третье место в турнирной таблице.

Поединок между спортсменками начался в 20:55 по местному времени. Украинка одержала чистую победу, завоевав для украинской сборной 6-ую бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио.

Ранее стало известно, что украинские борцы греко-римского стиля Жан Беленюк и Парвиз Насибов на Олимпиаде в Токио победили своих соперников в полуфинале и прошли в финал соревнований, обеспечив себе минимум серебро.

Кроме того, за бронзу в вольной борьбе (вес до 62 кг) также будет бороться и украинская спортсменка Ирина Коляденко, которая проиграла в полуфинале, уступив киргизской спорстменке Айсулу Танибековой.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. Украина уже завоевала 1 серебряную и 6 бронзовых медалей.