Украинские борцы Насибов и Беленюк вышли в финал на турнире борцов на Олимпиаде в Токио

Украинские борцы греко-римского стиля Жан Беленюк и Парвиз Насибов на Олимпиаде в Токио победили своих соперников в полуфинале и прошли в финал соревнований, обеспечив себе минимум серебро.

Так, спортсмен и народный депутат Жан Беленюк, который соревнуется в весе до 87 кг, в полуфинале победил хорвата Ивана Хуклека, и в финале встретится с венгром Виктором Лоринчем.

В то же время, Парвиз Насибов, соревнующийся в весе до 67 кг, в полуфинале победил египтянина Мохаммеда Ибрагима Эль-Сайеда. В финале он встретился с иранским борцом Мохаммадом Реза Гераи.

Кроме того, 3 августа в 20:55 по местному времени украинка Алла Черкасова встретится в поединке за бронзовую медаль в вольной борьбе с японкой Сарой Дошо (вес до 68 кг).

За бронзу в вольной борьбе (вес до 62 кг) также будет бороться и украинская спортсменка Ирина Коляденко, которая проиграла в полуфинале, уступив киргизской спорстменке Айсулу Танибековой.