Украинский боксер Хижняк поборется за медаль в полуфинале Олимпиады

Украинский боксер Александр Хижняк (до 75 кг) победил в четвертьфинале Олимпийских игр Эури Седеньйо Мартинеса из Доминиканской Республики (4:1) и вышел в полуфинал.

"Александр Хижняк ... гарантирует себе и Украине награду, остается только узнать, какую именно", - отметили в Национальном олимпийском комитете.

Федерация бокса Украины сообщила, что соперником Хижняка в полуфинале Олимпийских игр станет Эумир Марсьяль с Филиппин, серебряный призер Чемпионата мира 2019 года.

Поединок состоится 5 августа.

В копилке украинской сборной на Олимпиаде в Токио шесть наград - пять бронзовых и одна серебряная медаль.