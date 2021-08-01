Спорт

09:20 01.08.2021

Украинский боксер Хижняк поборется за медаль в полуфинале Олимпиады

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Украинский боксер Хижняк поборется за медаль в полуфинале Олимпиады

Украинский боксер Александр Хижняк (до 75 кг) победил в четвертьфинале Олимпийских игр Эури Седеньйо Мартинеса из Доминиканской Республики (4:1) и вышел в полуфинал.

"Александр Хижняк ... гарантирует себе и Украине награду, остается только узнать, какую именно", - отметили в Национальном олимпийском комитете.

Федерация бокса Украины сообщила, что соперником Хижняка в полуфинале Олимпийских игр станет Эумир Марсьяль с Филиппин, серебряный призер Чемпионата мира 2019 года.

Поединок состоится 5 августа.

В копилке украинской сборной на Олимпиаде в Токио шесть наград - пять бронзовых и одна серебряная медаль.

Теги: #бокс #хижняк #олимпийские_игры
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Интерфакс-Украина
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