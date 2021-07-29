Спорт

05:59 29.07.2021

Украинский пловец Романчук выиграл бронзовую медаль в заплыве на 800 м вольным стилем

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Украинский пловец Романчук выиграл бронзовую медаль в заплыве на 800 м вольным стилем

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в заплыве на 800 метров вольным стилем, которым накануне он установил олимпийский рекорд, сообщили в Министерстве молодежи и спорта.

"Михаил Романчук приносит Украине четвертую бронзу на Олимпийских играх - 2020! Михаил Романчук финишировал третьим в финальном заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем. Украинец показал время 7.42,33", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в четверг утром.

В ведомстве отметили, что это еще один украинец, вместе с Романчуком который квалифицировался в восьмерку лучших, Сергей Фролов в финале со временем 7.45,11 стал шестым.

"К этой награде я шел 18 лет. С 6 лет, когда начал заниматься плаванием и пришел к своему тренеру Петра Нагорного, вместе с которым и удалось достичь всех результатов. Конечно, без него бы ничего этого не было", – цитирует Романчук НОК Украины.

Романчук добавил, что "это был очень сложный и необычный финал. Я очень надеялся улучшить свой олимпийский рекорд, который установил в полуфинале. Но радует, что его так и не превзошли".

 

Теги: #япония #олимпиада #бронза
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