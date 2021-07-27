Спорт

16:43 27.07.2021

Украинский пловец Романчук установил олимпийский рекорд в Токио

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Украинский пловец Романчук установил олимпийский рекорд в Токио

Двое украинских пловцов - Михаил Романчук и Сергей Фролов – вышли в финал Олимпийских игр в Токио, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины (НОК).

"Наши пловцы - в финале Токио-2020! Завершились предварительные заплывы у мужчин на дистанции 800 м в/с. Михаил Романчук выходит в финал с первым временем 7.41.28, который к тому же является олимпийским рекордом и новым рекордом Украины, Сергей Фролов - седьмым (7.47,67). Молодцы!", - говорится в сообщении НОК Украины в Twitter во вторник.

Олимпиада-2020 официально стартовала 23 июля, она будет идти до 8 августа.

Изначально Игры должны были пройти в прошлом году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

 

Теги: #пловец #олимпиада #нок #рекорд
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