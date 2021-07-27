Украинская спортсменка Ус заняла 8-е место в гребном слаломе среди женщин на Олимпиаде в Токио

Украинская спортсменка Виктория Ус заняла восьмое место в гребном слаломе среди женщин на Олимпийских играх в Токио.

"В олимпийском Токио прошел финал в гребном слаломе среди женщин. По итогам соревнований украинка Виктория Ус попала в десятку лучших спортсменки планеты и показала восьмой результат", - говорится в сообщении пресс-службы Национального олимпийского комитета Украины.

Отмечается, что спортсменка преодолела дистанцию без штрафных секунд и улучшила свой результат по сравнению с прошлыми Играми в Рио-де-Жанейро, где остановилась на двенадцатой позиции.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.