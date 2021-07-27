Спорт

11:26 27.07.2021

В принимающем Олимпиаду Токио зафиксировали антирекорд по заболеваемости COVID-19

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В принимающем Олимпиаду Токио зафиксировали антирекорд по заболеваемости COVID-19

В Токио, где проходят летние Олимпийские игры, выявили свыше 2,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает во вторник газета The Japan Times со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что это рекордно высокий с 7 января 2021 суточный прирост для Токио, когда зафиксировали 2,5 тыс. случаев.

Днем ранее в Токио зарегистрировали 1,4 тыс. случаев COVID-19.

В японской столице из-за распространения коронавирусной инфекции действует режим ЧС, он продлится до 22 августа.

За время пандемии в Японии подтвердили 870 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 15 тыс. из них имели летальный исход.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

Теги: #коронавирус #олимпиада
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