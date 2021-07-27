Украинская смешанная пара Костевич и Омельчук завоевала бронзу в стрельбе из пневматического пистолета с 10-и метров

Украинская смешанная пара Елена Костевич и Олег Омельчук стали бронзовыми призерами летних Олимпийских игр в Токио по стрельбе из пневматического пистолета с 10-и метров, сообщили в Национальном олимпийском комитете.

"Бронзу в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета (дистанция 10 м) получают Елена Костевич и Олег Омельчук, побеждая в малом финале сербов Вспаханную Арунович и Дамира Микеца (16 очков против 12)", – говорится в сообщении на странице НОК Украины и олимпийская команда в Фейсбук во вторник утром.

"Мы долго и упорно шли к этой награде. И сегодня все же был нелегкий день - удача изменила неудачу и наоборот. Олег - большой молодец и эта награда для нас очень ценна. Как золото. Говорили, что знаменосец не может получить медаль. Я никогда не верила в это. Имела большую честь нести флаг своего государства и счастлива, что нам удалось завоевать эту награду для страны", - цитирует Костевич пресс-служба НОК.