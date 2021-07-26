Спорт

10:31 26.07.2021

Украинских спортсменов нет среди зараженных COVID-19 на Олимпиаде в Токио – Минспорта

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Украинских спортсменов нет среди зараженных COVID-19 на Олимпиаде в Токио – Минспорта

В Министерстве молодежи и спорта Украины заявляют, что среди зараженных COVID-19 на Олимпийских играх в Токио нет украинских спортсменов и членов делегации.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ведомства, по состоянию на понедельник, 26 июля, ни у кого из украинских спортсменов и членов делегации, которые принимают участие в Олимпиаде-2020 в Токио, не подтвержден COVID-19.

Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, связанных с подготовкой, проведением и участием на Олимпиаде-2020 в Токио, достигло 148 человек.

Данные по заболевшим ведутся с 1 июля.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.

Теги: #covid_19 #украина #олимпийские_игры
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