Фехтовальщик Рейзлин принес Украине вторую "бронзу" на Олимпиаде в Токио

Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин на Олимпийских играх в Токио одержал победу над итальянцем Андреа Сантарелли (15:12). Таким образом, копилка украинской олимпийской сборной пополнилась второй бронзовой наградой.

"Наш фехтовальщик победил двух представителей Швейцарии: сначала Беньямина Штеффана (15:11), затем Макса Хайнцера (15:12), который накануне остановил в 1/6 украинского спортсмена Романа Свичкаря (15:11)", - сообщило Министерство молодежи и спорта Украины.

В четвертьфинале Рейзлин нанес поражение 18-летнему Мохаммеду Эль-Сайеду из Египта (15:13). А в полуфинале украинский фехтовальщик уступил французу Ромену Каннону (10:15).

Первую "бронзу" Украине принесла дзюдоистка Дарья Билодид.