Спорт

15:18 23.07.2021

В Токио проходят протесты с требованием отменить Олимпиаду из-за пандемии COVID-19

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В Токио проходят протесты с требованием отменить Олимпиаду из-за пандемии COVID-19

На улицах Токио на фоне открытия Олимпиады проходят демонстрации протестующих, которые требуют отменить проведение игр из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, свидетельствуют кадры международных телеканалов.

На кадрах трансляций видно, как участники протестов, маршируя вдоль улиц, скандируют: "Остановите Олимпиаду", а также размахивают плакатами с надписями "Нет Олимпиаде" и "Отмените Олимпиаду, спасите жизни".

Толпа протестующих собралась и у здания Нового национального стадиона, на котором проходит церемония открытия Олимпийских игр. Они также демонстрируют флаги и плакаты с требованием остановить проведение Олимпиады.

За порядком строго следят полицейские. Они разгоняют демонстрантов и оцепили здание стадиона.

Церемония открытия Олимпийских игр началась в 20:00 по местному времени (14:00 мск). Мероприятие проходит без болельщиков на трибунах. Атлетов приветствовали глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и император Японии Нарухито. Отмечается, что мероприятие посетят лидеры около 15 стран и международных организаций.

Теги: #япония #олимпиада #протесты
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